Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde tabancanın ateş alması sonucu 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta bulunan, inşaat işçilerinin kaldığı dairede meydana gelen olayda, iddiaya göre M.C.U.'nun elindeki ruhsatsız tabanca henüz bilinmeyen nedenle ateş aldı.
Tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci ağır yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keserci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.C.U. hakkında adli işlem başlatıldı.
Keserci'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.