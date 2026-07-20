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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Keserci'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keserci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 20 yaşındaki Yunus Salih Keserci ağır yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta bulunan, inşaat işçilerinin kaldığı dairede meydana gelen olayda, iddiaya göre M.C.U.'nun elindeki ruhsatsız tabanca henüz bilinmeyen nedenle ateş aldı.

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