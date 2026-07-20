Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada yürütülen asayiş uygulamalarının bilançosunu açıkladı. Kent genelinde 205 bini aşkın kişinin sorgulandığı denetimlerde 1.975 şüpheli yakalanırken, 242 kişi tutuklandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş birimlerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre, kent genelinde 205 bin 552 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, 658'i çeşitli suçlardan aranan kişiler olmak üzere toplam 1.975 şüpheli yakalanırken, adli işlemler sonucunda 242 kişi tutuklandı. Trafik ve asayiş uygulamaları kapsamında 49 bin 394 otomobil ve motosiklet incelenirken, 34 çalıntı, hacizli veya yakalamalı araç ele geçirildi.

Emniyet ekipleri ayrıca 681 geçici konaklama tesisi ile 149 araç kiralama firmasını denetledi. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 5 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçuna yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 olayda 12 kişi hakkında işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında 78 kişiye idari para cezası kesildi.

Operasyon ve uygulamalarda ayrıca 28 ateşli silah, 109 fişek ve tüfek kartuşu ile 7 kesici alet ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.