İZMİR (İGFA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Gökhan Çelik, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, KKTC İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin, muharip gaziler, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İzmir'de yaşayan Kıbrıs Türkleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümünde konuşan KKTC İzmir Başkonsolos Vekili Alpbuğra Bahadır Gültekin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Gültekin, '20 Temmuz, yalnızca askeri bir zaferin değil; Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulme, tecride ve yok edilme tehlikesine karşı Mehmetçik ile Mücahit'in omuz omuza verdiği destansı özgürlük mücadelesinin de mihenk taşıdır' dedi.