Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin suçlamalarla yargılandığı davanın ilk celsesi başladı. 63 sanığın yer aldığı davada, Bozbey dahil 37 sanığın tutuklu bulunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'imar kirliliğine neden olmak' suçlamaları yöneltiliyor.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde mahkeme salonu önünde gerginlik yaşandı. Görevliler tarafından mahkeme heyetinin, izleyici olarak salona her sanık için bir yakınının alınmasına karar verdiği belirtildi. CHP'li isimlerin de aralarında bulunduğu bazı kişiler salona girmek istediğinde polis bariyerleriyle karşılaştı. CHP Bursa milletvekillleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve bazı partililer duruşmayı takip etmek için adliye binasına geldi.

Bu arada Mustafa Bozbey'in avukatı olan aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi Yücel Akbulut ise, suçlamaların 2014 yılına dayandığını belirterek, süreci siyasi olarak gördüklerini ifade etti. Akbulut, Bozbey'in moralinin iyi olduğunu da açıkladı.

BOZBEY'İN 402 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hatırlanacağı gibi iddianamede, Mustafa Bozbey'e Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemindeki bazı işlemler nedeniyle çeşitli suçlamalar yöneltilirken, hakkında 402 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi. Toplam 63 sanığın yargılandığı davada, Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37 sanığın tutuklu olduğu ifade edildi. Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.