Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Hukuk bürosundan arıyoruz', 'Hakkınızda icra takibi başlatıldı' ve 'Uzlaşma için ödeme yapın' gibi mesajlarla vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları SMS yoluyla gerçekleştirilen yeni dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. EGM'nin paylaşımında, 'Hukuk bürosundan arıyoruz', 'Hakkınızda icra takibi başlatıldı', 'Dosyanız son aşamada' ve 'Uzlaşma için hemen ödeme yapın' gibi ifadeler içeren mesajların dolandırıcılık amacı taşıyabileceği belirtildi.

Vatandaşlara, panikle mesajlarda yer alan bağlantılara tıklamamaları, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve doğruluğu teyit edilmeden herhangi bir ödeme yapmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, resmi kurumlar ve adli süreçlerle ilgili işlemlerin doğruluğu bilinmeyen SMS bağlantıları üzerinden yürütülmediği vurgulandı. Şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların ilgili kurumlarla doğrudan iletişime geçmeleri ve dolandırıcılık girişimlerini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın kolluk birimine bildirmeleri istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir işlem yapmadan önce bilgileri doğrulaması gerektiğini belirterek, 'Bir anlık dikkatsizlik, büyük mağduriyetlere neden olabilir' uyarısında bulundu.