İklim değişikliği ve su kıtlığı riskine karşı Türkiye genelinde başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik yarışmaları düzenlenecek.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çevre eğitimi ve erdemli insan yetiştirme vizyonuyla örtüşen 'suda sıfır kayıp' hedefi doğrultusundaki bu projede su israfını önlemeyi, ekolojik okuryazarlığı artırmayı ve kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmayı amaçladı.

Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde ülke genelinde tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak 5 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecek.

Öğrenciler suyu tasarruflu kullanmanın öne çıkarılacağı temaları sanatla buluşturacak ve çevreye dair çözüm önerilerini edebî bir dille ifade edecek.

Resim, afiş, şiir, kompozisyon ve müzik kategorilerinin yer aldığı Su Verimliliği Seferberliği Yarışması için son başvuru tarihi, 10 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Yarışma takvimi kapsamında okul, ilçe ve il elemelerinin ardından Bakanlık düzeyinde final değerlendirmesi yapılacak. Değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler, 22 Mart 2026'da 'Dünya Su Günü'nde düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye ulaşmak için tıklayabilirsiniz