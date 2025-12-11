Milli Eğitim Bakanlığı tarafından '2025 Aile Yılı' hedefleri doğrultusunda yürütülen ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen 'Aile Okulu' kurs programlarıyla 150 binden fazla veliye eğitim verildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, '2025 Aile Yılı' kapsamında eğitimde aile katılımını artırmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir dizi faaliyet yürüttü.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri için 'Aile Okulu 1', ortaokul ve lise öğrencilerinin ebeveynleri için 'Aile Okulu 2' kategorilerinde açılan 7 bin 144 kurstan 153 bin 881 veli yararlandı. Velivizyon dijital platformunda, 'Ailem' dizisi, 17 kamu spotu, 21 podcast, 7 dergi ve 18 eğitim videosu ile velilere rehberlik edildi.

Ailemle Eğitim Yolculuğum projesi kapsamında 32 bin 166 etkinlik düzenlendi; 8,3 milyon öğrenci, 570 bin öğretmen ve 4,2 milyon veli katılım sağladı.

DOĞA VE AFET BİLİNCİ PROJELERİ

Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare projesi kapsamında fidan dikimi, ilk yardım ve afet tatbikatları yapıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ülke genelinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kurs Programı ile velilere aile eğitimi konusunda dokuz farklı başlıkta eğitim verildi. HEMBA uzaktan eğitim platformu üzerinden 60 bini aşkın veli eğitim aldı; aile temalı podcastler yaklaşık 12 bin kez dinlendi. Maarif Modeli Aile Konferanslarına yaklaşık 40 bin veli katıldı.

'1 Dakika Aile' video serisi, mesleki tanıtım fuarları ve 'Aile Sohbetleri: Usta Çırak Buluşmaları' gibi etkinliklerle veli-öğrenci etkileşimi artırıldı.

Ortaöğretimde 'Türk Sosyal Hayatında Aile' seçmeli dersi ile öğrencilerin aile ve toplumsal değerleri kavramaları hedeflendi. Tatil kitapçıkları aracılığıyla öğrencilerin ve ailelerin birlikte yapabileceği etkinlikler sunuldu. 944 bin 44 öğretmen, aile eğitimi ve çocuk gelişimi konularında düzenlenen çeşitli eğitimlerden yararlandı.

Bakanlık yetkilileri, yürütülen bu çalışmalarla okul-aile işbirliğini güçlendirmeyi, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimini desteklemeyi ve aile içi iletişimi iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.