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Şoke eden sonuç: Fenerbahçe evinde Alanyaspora 2-1 yenildi

Süper Lig'in 10. hafta maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u sahasında konuk etti. Sarı lacivertli ekip Kadıköy'de taraftarlarının önünde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

SPOR 24.10.2021, 21:13 24.10.2021, 23:51 Murat Aydın
Şoke eden sonuç: Fenerbahçe evinde Alanyaspora 2-1 yenildi

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Alanyaspor maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 3 puanı hanesine yazdırdı ve çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe, geçen hafta da Trabzon spor deplasmanında 3-1 mağlup olmuştu. Sarı Lacivertliler iki haftada 6 puan kaybederek taraftarlarının şampiyonluk beklentisini zayıflattı. 

Fenerbahçe Alanyaspor maçının dakika dakika özeti şöyle: 

 FENERBAHÇE 1-2 ALANYASPOR

1' Hakem Halil Umut Meler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

4' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Dimitris Pelkas'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Nemanja Milunovic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamında Serdar Dursun'un ceza alanında dönerek yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı topa hakim oluyor.

7' Efecan Karaca'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

12' Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Serdar Dursun'un yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı topa hakim olmayı başarıyor.

13' Serdar Dursun'un pasıyla topla buluşan Miha Zajc'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

14' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Akbaba'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Filip Novak kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

17' Famara Diedhiou'nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

21' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Joao Novais'in ceza alanına gönderdiği ortasında Luiz Gustavo kafayla topu kornere gönderiyor.

24' Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nemanja Milunovic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

25' Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Fatih Aksoy'dan geri geliyor.

27' Cristian Borja'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

32' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Miha Zajc, hızlı atağı kesmek için topla birlikte ilerleyen Davidson'a müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

38' Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında seken topa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Diego Rossi'ye çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda Serkan Kırıntılı uzaklaştırmayı başarıyor.

41' Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

Maçın ilk yarısına +4 dakika eklendi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

46' Hakem Halil Umut Meler ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk Aytemiz Alanyaspor başlıyor.

50' Nazım Sangare'nin pasıyla topla buluşan Diego Rossi'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

58' Attila Szalai'nin ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

59' Serkan Kırıntılı'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

65' Dimitris Pelkas'ın pasıyla topla buluşan Nazım Sangare'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.

66' Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla topla buluşan Dimitris Pelkas'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top Nemanja Milunovic'ten geri geliyor.

70' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Joao Novais, Miha Zajc'a eliyle müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

71' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Miha Zajc oyundan çıkarken, Jose Sosa yerine giren isim oluyor. Aynı dakikada Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Diego Rossi oyundan çıkarken, Enner Valencia yerine giren isim oluyor.

74' Aytemiz Alanyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Joao Novais oyundan çıkarken, Efkan Bekiroğlu yerine giren isim oluyor.

75' GOOOLL!!! Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba'nın golü ile maçta öne geçiyor. Efecan Karaca, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

80' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Serdar Dursun'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Filip Novak, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

81' Aytemiz Alanyaspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Efecan Karaca oyundan çıkarken, Daniel Candeias yerine giren isim oluyor. Aynı dakikada Fenerbahçe'de dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Dimitris Pelkas oyundan çıkarken, Mesut Özil yerine giren isim oluyor.

85' Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Filip Novak, Daniel Candeias'a müdahalede bulununca hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

87' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Filip Novak'ın, arka direkte yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı son anda gole izin vermiyor.

Müsabakaya +6 dakika eklendi.

90+3' GOOOLL!!! Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nun golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Nemanja Milunovic, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

Hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle karşılaşma 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona eriyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novák, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Miha Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunović, Borja, Umut, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diédhiou

MESUT ÖZİL YEDEKLER ARASINDA

Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, daha sonra sosyal medya hesabından özür dileyerek, tepkisinin teknik heyete değil maça olduğunu söylemişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesine kulübede başladı.

İRFAN CAN TAKIMA DÖNDÜ

#fenerbahçe #Aytemiz Alanyaspor #Alanyaspor
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