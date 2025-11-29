Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Yeşilova'da hizmete açtığı Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Eğitim Merkezi'ni gezen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu güzel projeden dolayı Başkan Büyükakın'ı tebrik etti. Penaltı atışlarında isabetli vuruşları ile dikkat çeken Bakan Bak çocukların kaleye geçmeleri isteğini de kırmadı.

KOCAELİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ye geldi. Bakan Bak, kısa süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yeşilova Mahallesi'nde öğrenciler ile sporcuların hizmetine açılan Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Eğitim Merkezi'ni gezdi. AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak da kendisine eşlik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, ilk olarak antrenman sahasındaki çocuklarla bir araya geldi. Bakan Bak ve Başkan Büyükakın, çocuklara penaltı attı. İsabetli vuruşları ile dikkat çeken Bakan Bak çocukların kaleye geçmeleri isteğini de kırmadı. Protokol üyelerinin kaleye geçmesi, keyifli anların yaşanmasını sağladı. Penaltı atışlarının ardından Bakan Bak ve Başkan Büyükakın ile beraberindekiler, Hasan Doğan Bilgievi'ni ardından da Sporcu Eğitim Merkezi'ni gezdi.

BÜYÜKAKIN'A TEBRİK

Başkan Büyükakın, tüm sınıflarını gezdirdiği Bakan Osman Aşkın Bak'a Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Eğitim Merkezi hakkında bilgi verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hem öğrencilere hem de sporculara hizmet veren tesisi çok beğendiğini dile getirirken, Kocaelili çocukların çok şanslı olduğunu vurguladı. Bakan Bak, Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Eğitim Merkezi projesini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı kutladı.