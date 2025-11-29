Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ligin ilk haftasında Bağcılar Belediyesi ekibi ile karşılaşacak. Bordo-Mavililer, şampiyonluk iddiasıyla çıkılan yolculuğa galibiyetle başlamayı hedefliyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Ampute Süper Lig'e kendi evinde güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Ligin ilk haftasında 30 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Faroz Futbol Sahası'nda Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı konuk edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm sporseverler sezonun açılış maçına davet edilerek, 'Bu takımın en büyük gücü Trabzon halkıdır. Sezonun ilk maçında tribünlerimizi doldurarak sporcularımıza destek olalım' denildi. Yeni sezon hazırlıklarını yüksek tempoda tamamlayan Trabzon Büyükşehir Ampute Takımı, bu yıl şampiyonluk hedefliyor.