Sermaye piyasalarında yatırımcı profili, ürün çeşitliliği ve finansal hizmet sağlayıcıların yapısı son yıllarda köklü bir dönüşümden geçiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Fintech, açık finans ve dijital varlık ekosistemindeki genişleme ile birlikte yatırımcıların beklentileri, erişilen ürün türleri ve finansal işlem davranışları hızla değişti. Bu dönüşüm, düzenleyici kurumların yapısal kapasitesinin güncellenmesini zorunlu hâle getirdi.

19 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan SPK'nın yeni teşkilat yapılanması, finansal piyasalarda bu yeni dönemin ilk somut adımı niteliğinde değerlendiriliyor. Yeni yapılanma kapsamında daire başkanlıklarının sayısının artırılması, hizmet birimlerinin yeniden sınıflandırılması ve Finansal Teknolojiler Daire Başkanlığı'nın oluşturulması, geleneksel finans dünyasının ardından dijital finans ve kripto varlık tabanlı iş modellerinin de düzenleyici çerçevenin merkezine yerleştirildiğini gösteriyor.

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever düzenlemeyi şu ifadelerle değerlendirdi: 'Bu yapılanma yalnızca SPK'nın iç organizasyonuna ilişkin teknik bir güncelleme değil. Türkiye'nin finansal gelecek perspektifine yönelik güçlü bir pozisyon alma hamlesidir. Dijital finans, tokenizasyon ve dağıtık defter teknolojileri finansal sisteme entegre olurken, regülasyonun bu dönüşümü yönetebilecek bir kapasiteye kavuşması kritik önem taşıyor.'