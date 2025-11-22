2025-2026 kampanya dönemi için Kayseri Şeker sözleşmeli ekim yapan çiftçilerine 111 milyon 236 bin 583 TL tutarında '2. Söküm avansı' ödemesi yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Bölge ekonomisine, ülke tarımına ciddi anlamda katkı sağlayan ve üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılması konusunda hassas olan Kayseri Şeker, çiftçiye destekte hız kesmiyor. 2025-2026 kampanya döneminde çiftçilere sağladığı finansal destekleri sürdürüyor. Birinci söküm avansı ödemelerinin ardından, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal bölgelerinde üretim yapan pancar çiftçilerine toplam 111 milyon 236 bin 583 TLtutarında ikinci söküm avansı da ödendi.

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, sulama, söküm gibi nakdi avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, yapılan avans ödemeleri ile üreticilerin söküm dönemindeki finansal yükünün azaltılması ve üretimdeki sürekliliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Bölgelere Göre Ödeme Planı şu şekilde:

Kayseri ve Boğazlıyan Bölgeleri: Toplam 81 milyon 832 bin 089 TL ödeme yapıldı. Üreticilerin söküm sürecinde ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı.

Turhal Bölgesi:Toplam 29 milyon 404 bin 494TL ödeme gerçekleştirildi. Turhal Merkez, Artova, Zile ve Pazar bölgeleri başta olmak üzere tüm üreticilere ikinci avans ödemeleri yönlendirildi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ikinci avans ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Çiftçimizin üretim gücü, sektörün ve ülkemizin geleceği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Kayseri Şeker olarak üretim zincirinin hiçbir aşamasında yalnız bırakmadan, çiftçimizin yanında durmaya devam ediyoruz. İkinci söküm avansı ödemeleri de bu anlayışımızın bir parçasıdır. Üreticimizin sahada karşılaştığı maliyet yükünü hafifletmek ve güvenle üretime devam edebilmelerini sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir kampanya dönemi diliyorum.'