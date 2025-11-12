Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Papa 14. Leo'nun bu ay sonunda gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine ilişkin, 'Bu sadece bir dini ziyaret değil, küresel politik ve jeostratejik bir hamledir. Türkiye bu süreci egemenlik perspektifinden değerlendirmelidir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Partisi Grubu'nun TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, konuşmasının başında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere rahmet dileyerek, ailelerine ve millete başsağlığı temennisinde bulundu.

https://twitter.com/mahmutarikansp/status/1988498431774748913

Saadet Partili Mahmut Arıkan, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun bu ay sonunda Türkiye'ye yapacağı ziyareti dikkatle ve temkinle takip ettiklerini belirtti. Papa'nın ziyaretinin yalnızca dini bir nitelik taşımadığını vurgulayan Arıkan, 'ABD Başkan Yardımcısı Vance'in bu ziyarete katılımı, sürecin sadece Vatikan'a ait olmadığını, küresel politik ve jeostratejik boyutlar içerdiğini gösteriyor. Bu ziyaret, sözde 'dinler arası diyalog' adı altında yürütülen siyonist bir projenin aşaması gibi sunuluyor. Burada mesele turizm değil, yumuşak güç alanlarının yeniden dizaynıdır.' diye konuştu.

Türkiye'nin bu süreci kendi ulusal çıkarları açısından değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, iktidara da çağrı yaparak, 'Ülkemizin yumuşak gücünü doğru kullanın. ABD'nin ve Vatikan'ın coğrafyamızı kuşatma hedeflerine karşı uyanık olun. Bu ziyaretin onlar için siyasi bir kazanıma dönüşmesine izin vermeyin' uyarısında bulundu.