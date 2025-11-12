İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik 3 bin 900 sayfalık iddianameyi 'siyasi' olarak nitelendirdi. Dervişoğlu, 'Bazı soruşturmalar birilerinin isteğiyle yapılıyor, bu kamuoyunun ortak kanaati' dedi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Dervişoğlu, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle andıklarını ifade etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini eleştirerek, 'Yıllardır aynı hikaye, aynı cümleler, aynı başarısız sonuçlar. 2026'da enflasyonu yüzde 16 olarak tahmin ediyorlar. Onlar umdukça, milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli kabus görüyor.' dedi.

https://twitter.com/iyiparti/status/1988510016140439706

PKK üyelerinin Türkiye'ye dönüş yapacağı iddialarını hatırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 'Dağa çıkacak kadar radikal olan, askerimize kurşun sıkmış teröristleri şehirlerimize mi getireceksiniz? Bu yanlıştan dönün' çağrısında bulundu. Kafkasya ve Orta Asya'daki jeopolitik gelişmelere de dikkat çeken Dervişoğlu, 'Orta Asya'da bir satranç tahtası kuruldu. ABD, Rusya, Çin, AB kritik madenlerin peşinde. Türkiye ise bu tablo içinde sadece konuşuyor, hazırlığı yok.' ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU İDDİANAMESİNE SİYASİ AÇIDAN BAKIYORUM'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye yönelik 'çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesine sert tepki gösteren Dervişoğlu, 3 bin 900 sayfalık iddianameyi inceleyen hukukçuların çalışmasını beklediğini söyledi. Dervişoğlu, 'Türkiye'de bazı soruşturmalar birilerinin isteği üzerine siyasi amaçla yapılıyormuş hissiyatı yaratıldı. Bu, hakim kanaate dönüştü. Bu iddianameye de bu noktadan bakıyorum' dedi.

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, CHP'ye kapatma davası açılabileceğine ilişkin bir soru üzerine de, 'Demokrasinin sindiremeyeceği şeyler vardır. Türkiye'de hukuk ve adaletin çiğnendiğine dair hakim kanaat var. Demokrasi bunu kaldıramaz. Demokrasi pilavı hangi suyu kaldırmaz, ona bakmamız lazım.' değerlendirmesinde bulundu.