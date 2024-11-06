Partisinin TBMM Grup Toplantısında Milletvekillerine hitap eden Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, kayyum görüntüsünün kendilerini iyi yansıtmadığını, bu formülün uluslararası arenada Türkiye imajına ciddi zarar verdiğini iddia etti.ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, partisinin TBMM Grup Toplantısında Milletvekillerine hitap etti.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, İsrail'le kesintisiz devam eden ticarete tüm toplumun tepki gösterdiğini dile getirdi. Arıkan, "AK Parti'nin bu ticaretten vazgeçmediğini" savundu.

Bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin de Arıkan, kayyum meselesinin maalesef ki yıllardır devam eden yerleşik bir uygulama haline geldiğini söyledi.

"Kayyım meselesi, maalesef ki yıllardır devam eden yerleşik bir uygulama haline geldi. Olağanüstü hallerde bile en son seçenek olarak uygulanması gereken bir yöntem, iktidar eliyle adeta bir sopaya dönüştü."@mahmutarikansp Genel Başkan Vekili pic.twitter.com/6Z2UFbvCKc— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 6, 2024

"Olağanüstü hallerde bile en son seçenek olarak uygulanması gereken bir yöntem, iktidar eliyle adeta bir sopa haline dönüştü" diyen Arıkan, "3 defa seçilen Ahmet Türk, 3 defa görevden alındı. YSK, 'Seçime girebilir' diyor. İktidar ortağı cezaevindekileri Meclis'e davet ediyor. Bunlara karşılık iktidar, 'Seçileni cezaevine göndeririz' restiyle cevap veriyor. Kayyum görüntüsü bizi iyi yansıtmıyor. Kayyum formülü uluslararası arenada Türkiye imajına ciddi zarar veriyor. Ülke içinde ise aidiyet duygusunu baltalıyor. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçin. Seçilen, bir suç işlemişse yeni belediye başkanını belediye meclisi seçsin. Hiçbir şehrimiz ithal belediye başkanları tarafından yönetilmek zorunda kalmasın." diye konuştu.