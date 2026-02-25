Ak Parti Gaziosmanpaşa ve İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu(nun Vialand PLace Otel'de verdiği iftar daveti siyasi parti temsilciler, iş insanları ile bürokratları biraraya getirdi.

Toplumun her alanından katılımın olduğu iftar yemeğinde AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve diğer partilerle birlikte mahalle muhtarların da içinde bulunduğu çok sayıda katılımcı dikkat çekti.

Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu iftar yemeğine eski bakanlardan CHP'li Mehmet Sevigen' de katıldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender YÖNDEN katılanlar arasındaydı.

Zekeriya Eroğlu devetine icabet eden katılımcılara teşekkür ederken, Ramazan ayına dikkat çekerek, 'dostluk ve birleşme ayı' olduğunu vurguladı. Gaziosmanpaaş Kaymakamı İskender Yönden ve Eski Bakan Mehmet Sevigen de katılımcıları selamyayıp Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

