AppsFlyer, 2026 yılında teknoloji ve inovasyonun geleceğini masaya yatırdı. AppsFlyer Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu Satış Direktörü Ece İnanç Stepien, 2026 yılında teknoloji ile inovasyonun nasıl bir yol izleyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka ajanlarının artık platformlarda daha sık yer alacağı konusunda bilgiler veren Ece İnanç Stepien, '2026 yılında yapay zeka ajanları artık demo olmaktan çıkıp gerçek ekip arkadaşları gibi davranmaya başlayacak.

İş akışlarını yönetecek, anormal durumları ortaya çıkaracak ve kararları uçtan uca yönlendirecekler. Asıl açılım bunun altındaki temel yapıda, yani temiz, bağlantılı, yapay zekaya hazır veri ve MCP gibi açık protokollerde yatıyor. Bunlar, büyük dil modellerinin bir şirketin bağlamını halüsinasyon yapmadan anlamasına yardımcı oluyor. sağlıyor. Yapay zekanın verimlilikten büyümeye geçeceğin yerin bu nokta olduğunu söyleyebiliriz' dedi.

'VERİ KALİTESİ YENİDEN REKABETÇİ BİR HALE GELECEK'

'Yaklaşık on yıldır toplayabildiğimiz bütün verileri topladık' diyen Ece İnanç Stepien, sözlerine şöyle devam etti:

'Önümüzdeki on yılda, verisini yönetip yapılandırabilen şirketler öne çıkacak. Metaveri, lineage ve keşfedilebilirlik stratejik varlıklar haline gelecek çünkü temiz veri olmadan yapay zeka yalnızca bir stajyerden ibaret.'

'YARATICILIK TEKNİK HALE GELİRKEN TEKNOLOJİ YARATICILIK KAZANACAK'

Üretken araçlar, yaratıcı ve analitik işler arasındaki duvarı yıktığını söyleyen Ece İnanç Stepien,'Pazarlama ve ürün ekipleri insan içgörüsünü yapay zeka ajanı desteğiyle birleştiriyor. Fikirler üretiyor, hızlıca sağlamasını yapıyor ve eskisinden daha hızlı yayınlıyorlar. Bu noktada kazanan, insan muhakemesi ile makineiterasyonunun birleşimi olacak' ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY OTONOM OLACAK'

2026'nın hangi trend kelimesinin içinin boş olacağı konusunda bilgi veren Ece İnanç Stepien; her kararın, her iş akışının ve işin her parçasının otomatikleştirmeyi vaat eden bir terimin tamamen fantezi ürünü olduğunu ifade etti. Ece İnanç Stepien, 'Gerçek otomasyon; bağlam, yüksek kaliteli veri ve güçlü bir yönetişim gerektirir. Çoğu şirket hâlâ bu temelleri inşa etme aşamasında bulunuyor. Yapay zeka ajanları kesinlikle bağımsız hareket edebilir, ancak sadece iyi tanımlanmış doğru veriler ile bunu yapabilirler. Aksi halde 'her şey otonom' dedikleri şey, 'hızlı hareket et ve bir şeyleri boz' olur' açıklamalarında bulundu.

'SİSTEMİN DEĞİŞME HIZINDAN DAHA HIZLI ÖĞRENİN'

Ece İnanç Stepien, yarının teknoloji dünyasında başarılı olmak isteyen genç profesyonellere şu tavsiyelerde bulundu: Girdikleri dünyada mükemmel olmak fazla yavaş. Yapay zeka destekli ekipler; deneyen, yineleyen ve yanlış yaptıklarında bunlardan ders çıkaran insanları ödüllendiriyor. Büyümeye odaklı zihniyetin hakim olduğu bu çağda, basit versiyonu yayınlayabilmek, etkiyi ölçmek ve kendi ürününü yeniden yazmaya istekli olmak ödüllendiriliyor.

'KÜÇÜK BİR TAVSİYE DAHA'

'Kendi kişisel yönetim kurulunu oluştur' diyen Ece İnanç Stepien, kariyerlerin artık doğrusal olmadığını söyledi. Ece İnanç Stepien, 'Seni zorlayan, kapılar açan ve ayakta tutan insanlarla çevrili ol' dedi.