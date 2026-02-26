Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üç aşamalı proje kapsamında açılan 15 sondaj kuyusunun 14'ünde suya ulaşıldığını ve 25 kilometrelik yeni içme suyu iletim hattıyla kentin 20 yıllık su ihtiyacının güvence altına alındığını açıkladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Nergis Çayı, Üzümcü Çayı ve Ovaköy Kuyular bölgesinde önemli altyapı yatırımları tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez başlatılan proje ile iki yıllık yoğun emeğin karşılığını aldıklarını belirterek, 'Balıkesirli hemşehrilerime hayırlı olsun' dedi.

Altıeylül ilçesi Ovaköy ve Pamukçu bölgelerinde alternatif su kaynakları oluşturma çalışmaları kapsamında 25 kilometrelik yeni içme suyu iletim hattı döşendi. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan kuyular bölgesinde 14 sondaj kuyusu aktif hale getirildi.

Pamukçu ve Küçükbostancı bölgesindeki Nergis ve Üzümcü çayları üzerinde ise toplam 7 keson kuyu imalatı gerçekleştirildi. Açılan kuyularda hedeflenen debilere ulaşıldığı ve altyapı bağlantılarının tamamlandığı bildirildi.

'İKİZCETEPELER TEK KAYNAK DEĞİL'

Başkan Akın, yapılan yatırımlarla birlikte İkizcetepeler Barajı'nın şehir merkezi için tek alternatif içme suyu kaynağı olmaktan çıktığını vurguladı.

Nergis Çayı'ndan şu an itibarıyla Balıkesir'in içme suyu ihtiyacının beşte birinin karşılanabildiğini ifade eden Akın, kuyulardan elde edilen suyun pompa istasyonları aracılığıyla arıtma tesisine ulaştırıldığını ve şebekeye verildiğini belirtti.

15 KUYUDAN 14'ÜNDE SUYA ULAŞILDI

Projenin üçüncü aşaması olan Ovaköy Kuyular bölgesinde 15 sondaj kuyusunun 14'ünde suya ulaşıldığını açıklayan Akın, 'Balıkesir'imiz önümüzdeki 20 yıl boyunca içme suyu sıkıntısı çekmeyecek. Suyumuz kesintisiz akacak' dedi.

Kuraklık riskine dikkat çeken Akın, sürdürülebilir, tasarruflu ve verimli su yönetimi anlayışını benimsediklerini belirtti. Doğal kaynakların korunmasına yönelik çevreci yatırımlarla içme suyu israfının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Akın, projenin Balıkesir'in geleceğini güvence altına alan stratejik bir adım olduğunu söyledi. Üç ayrı bölgede yürütülen çalışmalarla kentte kronikleşen içme suyu sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Akın, 'Balıkesir Ailem'e hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.