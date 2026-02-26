Zonguldak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Süt Bebesi Projesi kapsamında aile ziyaretlerini sürdürüyor.

ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, eşi Hande Erdem ile birlikte Rat Mahallesi'nde ikamet eden bir aileyi ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Erdem, projenin çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Aileyle sohbet eden Başkan ve eşi, sosyal destek çalışmalarının yalnızca bir hizmet değil, aynı zamanda gönül bağı olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında duydukları memnuniyeti dile getiren aile, Süt Bebesi Projesi'nin hem ekonomik anlamda hem de çocuklarının sağlıklı beslenmesi açısından önemli bir destek olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

Başkan Erdem, 'Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz' dedi. Zonguldak Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlayan projelerle ailelerin yanında olmaya devam edecek.