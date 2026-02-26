U.S. Polo Assn., 28 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'deki ünlü Al Habtoor Polo Kulübü'nde düzenlenen 2026 Dubai Polo Gold Cup'ın Resmi Giyim ve Forma Sponsoru olarak gururla hizmet verdi.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA VE DUBAI, BAE (İGFA) -Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'n U.S. Polo Assn.U.S. Polo Assn., 28 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'deki ünlü Al Habtoor Polo Kulübü'nde düzenlenen 2026 Dubai Polo Gold Cup'ın Resmi Giyim ve Forma Sponsoru olarak gururla hizmet verdi.

Bu prestijli turnuvayı desteklemede üst üste üçüncü yılını kaydeden U.S. Polo Assn.; katılımcı takımlara özel performans formaları, etkinlik personeline kıyafetler ve finalistler için özel oyuncu ödülleri sağladı. Seyirciler, özel bir U.S. Polo Assn. şapka hediyesi ile geleneksel 'çim düzeltme' (divot stomp) sırasındaki heyecana katılarak BAE'deki iki haftalık yarışmaya coşkulu bir taraftar anı eklediler.

2026 Dubai Polo Gold Cup Finali, Dubai Wolves by Thera'nın son şampiyon BAE Polo Takımı'nı (UAE Polo Team) 11-8 mağlup ederek gıpta ile bakılan kupayı almasıyla dünya çapında tanınan oyuncuların heyecan verici bir mücadelesine sahne oldu. Takımlarda; Dubai Wolves by Thera Takımı'nda Habtoor Al Habtoor, Cesar Crespo, Félix Esain ve Santiago Laborde; BAE Polo Takımı'nda ise Ekselansları Şeyha Maitha Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Salvador Jauretche, Lucas Monteverde Jr. ve Rosendo Torreguitar yer aldı. Dubai Wolves by Thera'dan Félix Esain, üstün performansıyla 'En Değerli Oyuncu' (MVP - Most Valuable Player) seçilirken, yine Esain tarafından sürülen Only Caravina, bu turnuvayı tanımlayan olağanüstü atletik kalibreyi vurgulayarak 'En İyi Oynayan Midilli'ödülünü kazandı.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını küresel olarak yöneten ve pazarlayan şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn.'in Resmi Giyim ve Forma Sponsoru olarak Dubai Polo Gold Cup ile devam eden ortaklığı, küresel bir spor markası olarak kim olduğumuzu yansıtıyor,' dedi. 'BAE'nin önde gelen yüksek gollü turnuvasını desteklemek, markamızın en önemli büyüme pazarlarımızdan birinde güçlü polo topluluğuyla doğrudan etkileşim kurmasını sağlarken, U.S. Polo Assn.'i tanımlayan güvenilirlik ve özgünlüğü pekiştiriyor.'

Orta Doğu'da polo sporu için önde gelen destinasyonlardan biri olan Dubai, BAE genelinde perakende ayak izini genişletmeye devam eden U.S. Polo Assn. için stratejik bir pazardır. Bölgedeki güçlü ve büyüyen varlığı ve önümüzdeki yıllarda planlanan ek mağaza açılışlarıyla markanın Dubai Polo Gold Cup ile uyumu, sporla olan gerçek bağlarının altını çizmekte ve önemli bir küresel pazarda tüketici katılımını güçlendirmektedir.

2009 yılında Dubai Hükümdar Yardımcısı Ekselansları Şeyh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum'un himayesinde Mohammed Al Habtoor tarafından kurulan Dubai Polo Gold Cup, BAE'nin önde gelen yüksek gollü polo turnuvası ve bölgenin uluslararası spor takviminin temel taşı haline gelmiştir. Her yıl Al Habtoor Polo Kulübü'nde düzenlenen etkinlik; seçkin oyuncuları, seçkin konukları ve küresel spor meraklılarını bölgenin en ikonik binicilik mekanlarından birine çekmektedir.

Dubai Polo Gold Cup bir kez daha dünya standartlarındaki rekabeti Dubai'nin imzası niteliğindeki misafirperverliğiyle harmanlayarak konuklara BAE'nin zarafetini ve enerjisini yansıtacak sürükleyici bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sundu.

U.S. Polo Assn. ve USPA Global Hakkında

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve merkezi Florida, Wellington'da bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de (National Polo Center) düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen polo turnuvası U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ödülleriyle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip edin.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden Global Polo'ya ulaşın.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.