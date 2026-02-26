Türk Böbrek Vakfı ile Avcılar Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve böbrek hastalıklarına karşı farkındalık yaratmak için iş birliği protokolü imzaladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Böbrek Vakfı ile Avcılar Belediyesi arasındaki protokolün imza törenine Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk katıldı.

Koruyucu sağlık ve sağlıklı yaşam kültürünü ilçede yaygınlaştırmayı amaçlayan Protokol kapsamında, böbrek sağlığı ve sağlıklı yaşam bilinci için eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları ve farkındalık kampanyaları düzenlenecek.

Ayrıca, dezavantajlı gruplar ve Tip 1 diyabetli çocuklara yönelik bilgilendirme programları hayata geçirilecek.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, böbrek hastalıklarının çoğunlukla sessiz ilerlediğine dikkat çekerek, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgularken Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can ise iş birliğinin Avcılar'daki halk sağlığına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.