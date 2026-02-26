Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, '2026 Eskişehir Yılı' projeleri kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde hayata geçireceği Gündoğdu 2 Etap B Kentsel Dönüşüm Projesinin temelini yoğun katılımla attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından Gündoğdu Mahallesi'nde '2026 Eskişehir Yılı' projeleri kapsamında hayata geçirilen 'Gündoğdu 2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Etap B' projesinin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Toplamda 377 milyon 777 bine mâl olacak proje hızla ilerleyecek.

Temel atma törenine Başkan Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Başkan Vekili Emre Genç, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, meclis üyeleri, HİVA Grup İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. Firma Sahibi İnşaat Mühendisi Aytaç Artaç, Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhtar Adem Karaman, projenin Gündoğdu'nun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Yıllarca geri planda kalmış bu bölgenin bugün yeniden değer kazanmasını çok kıymetli buluyorum' dedi.

Yeni etapta 111 daire ve 4 dükkân yer alacak, ayrıca bir kreş de projeye dahil edilecek.

HİVA Grup adına söz alan Aytaç Artaç ise Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederek, projeyi en yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla, planlanan sürede tamamlamak için titizlikle çalışacaklarını belirtti.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise kentsel dönüşüm girişiminin mülk sahiplerinin memnuniyetiyle ilerlemesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.