Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onursal başkanlığında, 8-9 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi'; 'Dil, Düşünce ve Değer' ana temasıyla gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, 8-9 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi' düzenlenecek. Kongrenin onursal başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin üstlenecek.

Kongrede, dilin düşünceyi şekillendirmedeki rolü, değer edinimi ve eğitimde dönüşümün farklı boyutları ele alınacak. Ana tema 'Dil, Düşünce ve Değer' olurken, alt temalar arasında sosyal-duygusal öğrenme, okuryazarlık becerileri, ahlakî değerler, disiplinler arası eğitim, sanat ve düşünme süreçleri ile mesleki ve teknik eğitim yaklaşımları yer alacak.

Panel sunumları, canlı sınıf uygulamaları ve öğrenme tiyatrolarıyla katılımcılara düşünce ve değer temelli eğitim modelleri deneyimletilecek. Canlı sınıflar, öğretim etkinliklerini ve sınıf ortamını canlandırırken, öğrenme tiyatroları öğretmen-öğrenci etkileşimini derinlemesine analiz edecek.

Kongreye başvurular 30 Mart-19 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler ile ulusal ve uluslararası üniversite akademisyenleri tarafından yapılabilecek.