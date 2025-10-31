İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturmalar sürerken, öne sürülen "Casusluk" iddiası kapsamında gözaltına alınan TELE1'in Kurucusu İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının hemen ardından kayyum atanan TELE 1’in çalışanları istifa etti.

Gazeteciler adına açıklamayı açıklamayı TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan okudu. TELE 1 çalışanlarının istifa kararını açıklayan Taylan, “Penguen medyası olmayacağız” dedi.

TELE 1 kanalının 2017 yılında, özgür medya anlayışı ve gerçeğe sadakat ilkesiyle, Merdan Yanardağ öncülüğünde yola çıktıüını anımsatan Taylan, Sansürün, baskının, karanlığın üzerine ışık tuttuk. Televizyonumuzla, internet sitemizle, sosyal medyamızla… Bu ülkenin hakikat arayan sesi olduk” dedi.

“ÖZGÜR BASINA BİR DARBE DAHA VURULDU”

Sekiz yıl boyunca yüzlerce gazeteciyi, binlerce konuğu ağırladıklarını, halkın çıkarlarını savunduklarını kaydeden Taylan, “emeğin, doğanın, ezilenin yanında durduklarını, 15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL koşullarında yayın hayatına başlayıp tehditlere, ekonomik ablukalara, siyasi baskılara rağmen dimdik ayakta kaldıklarını” vurguladı.

Yayın anlayışları ile iktidarın hedefi haline geldiklerini söyleyen Taylan, 24 Ekim’de TELE 1’e kayyum atandığına dikkat çekerek “Genel Yayın Yönetmenimiz Merdan Yanardağ, akıl almaz bir suçlamayla tutuklandı. Hukuk bir kez daha ayaklar altına alınarak, özgür basına bir darbe daha vuruldu” dedi.

Kayyum yönetiminin ilk işinin haber bültenlerini susturmak olduğunu kaydeden Taylan, kayyum iradesini tanımadıklarının belirterek “TELE 1’in ekran yüzleri, yöneticileri tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimindeki TELE 1’den ayrılıyoruz” dedi.

Taylan, özetle şunları söyledi:

“Bu ülkede demokrasinin son ekranlarından biri olan TELE 1’de artık yalnızca belgeseller yayınlanıyor. Gazeteciliği onur sayan, Türkiye’de halkın gerçeğe ulaşmasını savunan bir kanalın, “penguen medyası”na dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız yayıncılığın dışında onurumuzu zedeleyecek bir yayın anlayışını asla kabul etmemiz mümkün değildir.

Dolayısıyla Kayyım iradesinin TELE 1’e verdiği yeni yayıncılık anlayışını tanımıyoruz. Bu karanlığı reddediyoruz. TELE 1’in ekran yüzleri, yöneticileri tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimindeki TELE 1’den ayrılıyoruz.

Biz susmayacağız. Kalemimizi satmayacağız, kırmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, özgürlüğü demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

“GERÇEĞİN YANINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, kalbi bizimle atan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim yolumuz belli: teslim olmayacağız, Gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Bu kadro Türkiye’nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. ve inanıyoruz ki bu karanlığı dağıttığımızda TELE 1 yayıncılık anlayışı yeniden doğacak, Bağımsız, özgür ve onurlu bir kanal olarak, kaldığı yerden, gerçeğin izinden devam edecektir.

TELE 1’in kurucusu ve genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ’ın yanında ve arkasındayız. Ona da buradan saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu, bir geri çekilme değil; bir direniş ilanıdır. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1’in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verilmişti. Kayyum heyetinin başına ise bir dönem Yeni Şafak yazarlığı da yapmış İbrahim Paşalı getirilmişti.