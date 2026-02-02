Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı 'Millete Sesleniş' konuşmasında turizmde rekor rakamları açıklarken, imalat sanayine yönelik 100 milyar TL'lik finansman paketini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de barış ile istikrarın Türkiye için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda ekonomi, turizm ve dış politika başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu rakamın tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:



Kişi başı gecelik harcamalarda da rekor kırıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2025 yılında yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 5,2 artışla 114 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından bu rakam 100 dolar oldu' dedi.

Ziyaretçi sayısının 2002'de 13 milyon iken 2025'te 63,9 milyona ulaştığını hatırlatan Erdoğan, 2026 yılı hedefinin 68 milyar dolar turizm geliri olduğunu açıkladı.

Ekonomiye ilişkin olumlu gelişmelerin sürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Göreve geldiğimizde 27 milyar dolar olan rezervlerimiz, geçen hafta itibarıyla 215,6 milyar dolara ulaştı' ifadelerini kullandı.

İMALAT SANAYİNE 100 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sanayi işletmelerine yönelik yeni bir destek paketini de kamuoyuyla paylaştı. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık, 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketinin devreye alındığını belirten Erdoğan, paketin 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olacağını söyledi.

Finansman maliyetlerinin piyasa şartlarının altında olacağını vurgulayan Erdoğan, istihdam yoğunluğuna bağlı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar kredi imkânı sunulacağını ifade etti. Paket kapsamında kredi kefalet desteğinin de sağlanacağını belirten Erdoğan, KOBİ'lerin teminat sorunu yaşamadan bu imkândan yararlanabileceğini, istihdamını koruyan KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim uygulanacağını kaydetti.

SURİYE MESAJI: TEK DEVLET, TEK ORDU, TEK SURİYE

Konuşmasında dış politikaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış, huzur ve istikrardan yana olduğunu vurguladı. Suriye'nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ettiklerini ifade eden Erdoğan, 'Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz' dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini garanti eden her adımın Türkiye için makul ve kabul edilebilir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki sorunun 'tek ordu, tek devlet ve tek Suriye' temelinde, kan dökülmeden çözülmesinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşmaları bu çerçevede değerlendirdiklerini ifade ederek, 'Her kim bu süreci dinamitlemeye kalkarsa bunun altında kalacaktır. Terörden medet umanlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaktır' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların oyalamaya başvurulmadan hızla hayata geçirilmesi temennisinde bulunarak, yeni dönemin Suriye halkı için barış, kalkınma ve refahla dolu olması gerektiğini vurguladı.