Bilecik Valiliği koordinesinde, Ramazan ayı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla market, kafe ve restoranlarda kapsamlı denetimler başlatıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasa dengesinin korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle temel gıda ve zorunlu ihtiyaç ürünlerinde yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarına karşı ekipler sahada yoğun mesai yapıyor.

Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, il genelinde yerel ve ulusal zincir marketler başta olmak üzere kafe, lokanta ve unlu mamul satışı yapan işletmeleri mercek altına aldı. Denetimlerde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması esas alındı.

Ekipler, fiyat etiketi uygulamaları, ürün gramajları ve haksız fiyat artışlarına yönelik hususları titizlikle incelerken, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği işletmeler hakkında gerekli idari işlemler yapıldı ve uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayarak fırsatçılığa kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat, yanıltıcı etiket ve haksız uygulamaları ALO 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi (HFA) mobil uygulaması veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı.