Düzce'de motosikletle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası jandarma ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve trafikte tehlikeli anlara yol açan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, bir motosiklet sürücüsünün kamuya açık yolda akrobatik hareketler sergileyerek can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi.

Ekipler tarafından tespit edilen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı. Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara karşı sıfır toleransla hareket edildiğini vurguladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilin asayiş ve huzurunun korunması amacıyla denetim ve kontrollerin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.