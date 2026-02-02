Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftinin en kısa sürede ulaştırıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için zamanla yarıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Ankara'ya kalp greftinin en hızlı şekilde ulaştırılarak hayati bir görevin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.

Açıklamada, organ nakillerinde zamanın kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken, gerçekleştirilen bu uçuşun bir hayatın kurtarılmasına vesile olduğu vurgulandı.

'Bir kalp, bir umut, bir hayat' mesajıyla paylaşılan görev, Hava Kuvvetleri'nin yalnızca savunmada değil, insani görevlerde de üstlendiği hayati rolü bir kez daha ortaya koyarken, Bakanlık, nakil bekleyen vatandaşa acil şifalar dileyerek, benzer insani görevlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.