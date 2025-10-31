Edirne'de Eğitim-İş Keşan Temsilciliği, bazı okullara gönderildiği iddia edilen 'Cumhurbaşkanı posteri asılması' talimatına tepki gösterdi.

Eğitim-İş Keşan Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde bazı okul yöneticilerine gönderildiği iddia edilen 'Türk Bayrağı'nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılması' yönündeki talimata tepki gösterdi.

Eğitim-İş Keşan Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, bu uygulamanın mevzuatta yer almadığı ve resmi yazışma usullerine aykırı biçimde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ülke genelinde bazı İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve okul müdürlerinin yer aldığı WhatsApp gruplarına gönderilen bu mesajın, mevzuatta yerinin bulunmadığının altını çizilen açıklamada, 'Kamu kurumlarının siyaset üstü yapısına ve devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırıdır' denildi.

'ATATÜRK HİÇBİR MAKAMLA KIYASLANAMAZ'

'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir makamla kıyaslanamaz. Atatürk posteri ile mevcut Cumhurbaşkanı ya da herhangi bir siyasi kimliğe ait posteri aynı düzlemde konumlandırmak hem tarihsel gerçeklerle hem de devlet geleneğiyle bağdaşmamaktadır' diyen Başkan Erol Yazla, açıklamasında, milli bayramlarda yalnızca Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin asılması gerektiğini anımsatarak, bunun dışındaki uygulamaların kurumları siyasallaştıracağı uyarısında bulundu.

Yazla açıklamasında, 'Resmi yazışma usullerine uygun olmayan, mevzuatta yeri bulunmayan bu uygulama kanunsuzdur. Milli bayramlarda yapılacak tüm uygulamaların mevzuata uygun yürütülmesi konusundaki hassasiyetimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.