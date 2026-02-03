Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Şubat Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yurt genelinde çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceği, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ise toz taşınımı beklendiği kaydedildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın; batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.