Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Sulama kanalında bir aracın görülmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan kamyonet Yeni Yenikarpuzlu'nun altından geçerken Hamzadere Sulama kanalına düştü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni Karpuzlu Beldesi'nde Doğa Restaurant'ın işletiçisi Aytekin Bayraktar elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, gece geç saatlerde bir kamyonet su kanalına düştü. Olay yerinde bulunamayan araç sürücüsü Aytekin Bayraktar'ın cenazesine olayın 4 kilometre uzağında bulundu.

