Akmerkez, sonbaharı birbirinden şık aksesuarlar ve özel tasarımlarla selamlıyor. 11-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan "Sonbahar Alışveriş Festivali," ziyaretçilerini unutulmaz bir alışveriş deneyimi ile karşılamaya hazırlanıyor.

Akmerkez, festival kapsamında etkinlik alanına kurulacak birbirinden özel markaların stantlarını ziyaretçilere sunarak sonbahar mevsimini zarafetle karşılayacak. 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak etkinlik, alışveriş tutkunlarına en sevdiği markalardan eşsiz ürünler satın alma fırsatı sunacak.

Festivalde Neler Var?

Sonbaharın zarif havasını taşıyan festivalde, çeşitli markaların eşsiz ürünleriyle karşılaşacaksınız. Şık görünümlerin eşsiz takı koleksiyonu ile Lamia Feris; ışığınızı yansıtacak takılarıyla ByNeslihanCabalar; evlerinizi renklendirecek farklı tasarımlara L0ulou Desing; sofistike tasarımlarıyla Burcu Bor; yaşam döngüsünü sevgi ve ışığa dönüştürmeye niyet eden tasarımlar ile Ebru By Ashlesha Desıgn; uyumlu kombinler ile Dare2wear; el yapımı porselen sofra ürünleriyle masanıza şıklık katacak Kumdan Atelier; çocukların renkli rüyalarını yansıtan kombinleri ile Miniliq; ‘Her Şey Mücevherimsi’ mottosunun elegans takı tasarımcısı Jewelish; evinize sanat dolu dokunuşlarıyla Kuzguncuk No5desing; günün her saati kendinizi özel hissettirecek Pijamare ve birçok markanın katılımı ile Akmerkez, keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyen herkesi etkinliğe bekliyor.

Ve daha fazlası! Akmerkez "Sonbahara Alışveriş Festivali," sizi sonbaharın taptaze enerjisiyle buluşturacak.