İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonla 22 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret', 'Uyuşturucu Kullanımını Kolaylaştırmak' ve 'Fuhuşa Teşvik' suçlarından haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan 22 şüpheliye işlem başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 1 şüpheli cezaevinde bulunduğu, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı, 1 şüphelinin ise arandığı bildirilirken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatların ele geçirildiği duyuruldu.

Soruşturma gizlilik ve titizlikle sürdürülüyor.