İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 65 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında, emniyet güçlerince son bir haftada 65 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 768 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Gaziantep, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Antalya, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van ve daha birçok ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlara 1.165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Geniş çaplı çalışmalarda uyuşturucu ticaretine ağır darbe vuruldu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, 'Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir' ifadelerini kullanarak, operasyonlarda görev alan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.