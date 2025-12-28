Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule, Hamzabeyli ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 26 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri toplam 1 milyar 26 milyon TL olan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Risk analizleri ve istihbari çalışmalar doğrultusunda yapılan kontrollerde yakalanan uyuşturucu maddelere el konulurken, maddelerin ilgili mevzuat kapsamında imha edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin zehir tacirlerine karşı ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı vurgulanarak, gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.