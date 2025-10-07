Manisa Soma'da kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmak amacıyla düzenlenen kültür gezilerinin ilki, Karamanlı Mahallesi kadınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda ilçemizden 30 kadın, otobüslerle İzmir'e götürüldü.

Katılımcılar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek daha önce görme fırsatı bulamadıkları birçok hayvanı yakından tanıdı. İzmir Üçkuyular Feribot İskelesi'nden hareket eden tarihi Bergama Vapuru ile Körfez turuna çıkan kadınlar, müzik ve dans eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Gün boyunca bol bol fotoğraf ve video çekerek anılarını ölümsüzleştirdiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başlatılan bu projenin 30 Kasım'a kadar 9 sefer halinde ücretsiz olarak devam edeceği öğrenildi.