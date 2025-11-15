Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve yer altı sularının azalması nedeniyle yaşanan su sıkıntılarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Soma ilçesine bağlı 8 mahallede vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşması için yeni sondaj çalışmalarını tamamladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine karşı il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma ilçesine bağlı Turgutalp mahallesinde iki adet, Karacahisar, Bayat, Karacakaş, Avdan, Sarıkaya ve Vakıflı mahallelerinde olmak üzere toplam 9 adet yeni sondaj çalışmalarını tamamladı.

'Testler Tamamlanıp Hat Bağlantıları Çekilecek'

Yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı, 'Herkesin de bildiği gibi yer altı su kaynaklarımız gün geçtikçe daha derinlere çekiliyor. Bu nedenle MASKİ olarak sondaj pompalarımızı daha derine indirmek zorunda kalıyoruz. Yeni çaktığımız ya da çakmak zorunda kaldığımız sondajlarda da önceden 100-150 metreden su temin ederken, şimdi bu rakamların 200-300 metrenin altına indiğini görüyoruz. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde 2025 yılı içinde ihalesine çıktığımız yeni sondaj kuyularımızı Soma ilçemizde hayırlısıyla açtık. Ekip arkadaşlarımız gerekli numuneleri alıp testlerini yapıyorlar. Hayırlısıyla en kısa sürede de yeni kuyuların hat bağlantılarını tamamlayacağız. Su teminine yönelik çalışmalarımız, Soma'da olduğu gibi diğer ilçelerimizde de hız kesmeden devam ediyor.' dedi.