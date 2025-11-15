Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Kavşağı'ndan sonra Otogar Kavşağı'nda da düzenleme çalışması başlattı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri tramvay hattı çalışmaları kapsamında Otogar Kavşağı'nda Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden gelip Halil Ürün Caddesi'ne geçen araçlar ve tramvay için üstten geçiş sağlayacaklarını söyledi.

KONYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı'nın ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Kavşağı'ndan sonra Otogar Kavşağı'nda da düzenleme çalışması başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirdikleri yeni raylı sistem hatları ile Konya'yı demir ağlarla ördüklerini, bu sayede trafik yükünü azaltmayı ve toplu ulaşımda yeni bir dönemi başlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı'nın birinci etabında belediye olarak çalışmaları hızla sürdürdüklerini, ikinci etap çalışmalarına ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başladığını vurgulayan Başkan Altay, 'Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Kavşağı'ndan sonra Otogar Kavşağı'nda da düzenleme çalışmalarına başladık. En yoğun kavşaklarımızdan birisi Otogar Kavşağı. Raylı sistem yapım çalışması başladığında trafik akışını yan yollardan sağlayacağımız için kavşaktaki yan yolları genişletiyoruz. Şu anda mevcut haliyle sistemimiz çalışmaya devam edecek. Burada üstten bir geçiş yapmayı planlıyoruz. Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden gelip Halil Ürün Caddesi'ne geçen vatandaşlarımız ve ikinci etap tramvayımız üstten devam edecek. Dolayısıyla Otogar Kavşağı'nı üç katlı bir kavşağa dönüştürmeyi planlıyoruz. Böylece, hem tramvay mevcut trafiği etkilemeden geçiş yapmış olacak hem de orada yaşanan yoğunluğu azaltmış olacağız. Şehrimize bu tür güzellikleri kazandırmak için en az rahatsızlık vererek bu işleri yapmayı arzu ediyoruz. Hemşehrilerimize bu süreçte gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı ikinci etabı kapsamında yeni köprü çalışmaları başladığında, Otogar Kavşağı'nda trafik, oluşturulacak yan yollardan ilerleyecek.