İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin Kızılay Mahallesi'nde hayata geçirdiği Kent Kasap, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Genel Merkez, Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri, meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış, yalnızca bir belediye işletmesinin hizmete girmesi değil; artan yoksulluğa, derinleşen gelir adaletsizliğine karşı yerel yönetimlerin üstlendiği sorumluluğun güçlü bir mesajı olarak dikkat çekti.

Muhtar Besra Girgör: 'Bu mahallede ilk kez halk nefes aldı'

Kızılay Mahallesi Muhtarı Besra Girgör, Kent Kasap'ın mahalle için taşıdığı önemi vurgulayarak, 'Kent Kasap'ın ortaya çıkış sürecini de anlatan Girgör, 'Yeni muhtar seçildiğimde Sayın Başkanımız mahallemize gelmişti. Kendisine 'Mahallemizde kasap yok' demiştim. 'Biz yaparız' dedi. 'Bornova Belediyesi'nin böyle bir işletmesi yok' dedim. 'Olsun, ilkini Kızılay Mahallesi'nde açarız' dedi ve bugün sözünü tuttu. Kent Kasap sayesinde et çok daha uygun fiyata evimize et alabileceğiz' diye konuştu.

Girgör, mahalleye yapılan diğer yatırımlara da değinerek, pazaryeri için Büyükşehir Belediyesi'nden yer alındığını, projesinin de Bornova Belediyesi tarafından çizildiğini belirtti ve yapılan tüm hizmetler için Başkan Eşki'ye teşekkür etti.

Başkan Eşki: 'Yoksulun sofrasını kimseye teslim etmeyeceğiz'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında hem sosyal belediyecilik uygulamalarını hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik tabloyu güçlü ifadelerle değerlendirdi.

Kürsüye Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yeleğiyle çıkan Başkan Eşki, 'Kendisi, sağlık sorunlarına rağmen haksız bir şekilde tutuklu bulunuyor. Bugün burada, onun bana hediye edilen yeleğiyle bulunmak istedim. Çünkü bu yelek sadece bir kıyafet değil; çalışmanın, halk için üretmenin ve sosyal belediyeciliğin sembolüdür. Onun nezdinde Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, haksız yere tutsak edilen tüm belediye başkanlarımız adına buradayım. Her zaman onların yanında olacağız, her attığımız adımda onların sesi ve nefesi olmaya devam edeceğiz.'

Bornova'da hayata geçirilen sosyal projeleri tek tek sıralayan Başkan Eşki, Kent Kasap'ın bu zincirin önemli bir halkası olduğunu ifade ederek, 'Bornova'da önce Kent Marketleri ve Kent Lokantalarını açtık. Ardından Kent Bostanlarını, Kent Mağazalarını hayata geçirdik. Bugün ise Türkiye'de etin en ucuza satılacağı Kent Kasap'ı hizmete sokuyoruz. Yaklaşık 4 bin vatandaşımız buradan 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı et alabilecek. Kent Kasap'ın yalnızca bir belediye işletmesi değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır. Gücümüz neye yetiyorsa, imkânlarımız ne kadarsa, Bornovalılar için yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu kente hizmet etmeyi bir görev olarak görüyoruz' dedi.

Belediyenin sosyal hizmetleriyle övünmesinin insana acı verdiğini ama ülke ekonomisinin bu noktaya getirildiğini öne süren Başkan Eşki, 'Bu ülkede bir düzen kuruldu. Zengin daha zengin olurken, yoksul her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Birileri saraylarda, saltanat sofralarında yaşıyor. Birileri bu ülkenin tüm zenginliklerine, alın terine, emeğine göz dikmiş durumda. Ama biz, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak onların göz diktiği yoksulun sofrasına, küçültmeye çalıştıkları lokmasına sahip çıkıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Engelleyemezsiniz'

CHP'li belediyelere yönelik baskılara da değinen Başkan Eşki, şu sözlerle kararlılık mesajı verdi: 'Bir kısmımız tutsak ediliyor, bir kısmımız engellenmeye çalışılıyor, bir kısmımızın sesi kesilmek isteniyor, bir kısmımız korkutulmak isteniyor. Buradan açıkça ifade ediyorum: Bizi asla engelleyemeyecekler. Bu ülkede Cumhuriyet'e, Atatürk'e, Türk Bayrağı'na, İstiklal Marşı'na, laikliğe, sosyal demokrasiye, birlik ve beraberliğe inanan kim varsa; eninde sonunda biz kazanacağız. Çünkü biz haklıyız, çünkü biz halktan yanayız. Biz bu ülkede hak ve adalet gelene kadar durmayacağız. Yorulmadan, uykusuz kalarak çalışacağız. Çünkü bu memleket sahipsiz değil. Çünkü bu memlekette Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Ve buradan söz veriyorum: Halkın sofrasına sahip çıkmaya, adaleti büyütmeye, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya devam edeceğiz.'

Çağatay Güç: 'Halkın yanında kalan tek yapı CHP'li belediyeler'

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yaptığı konuşmada, ülkede derinleşen ekonomik krizin yurttaşları her geçen gün daha fazla zorladığını vurgulayarak, vatandaşın günlük yaşamına doğrudan dokunan tek kamusal yapının Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğunu söyledi.

Güç, konuşmasında CHP'li belediye başkanlarının yürüttüğü sosyal belediyecilik uygulamalarının tesadüf değil, bilinçli bir tercih olduğunun altını:'Biz belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü bugün bu ülkede vatandaşa dokunan, onun derdiyle dertlenen kamu kurumları neredeyse kalmadı. Kent lokantalarından kent kasaplara, cami temizliğinden okul tadilat ve tamiratlarına, sosyal yardımlardan kreş hizmetlerine kadar halkın yanında olan tek yapı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir.' sözleriyle çizdi.

Ülkenin ekonomik tablosuna dikkat çeken Güç, krizin artık gizlenemez boyuta ulaştığını belirterek, 'Ekonomi çökmüş durumda. Emekli geçinemiyor, asgari ücretli maaşını ayın ortasına kadar bile yetiremiyor, gençler bu ülkede gelecek hayali kuramıyor. Bu tabloyu artık iktidar da gizleyemiyor. O yüzden televizyon ekranlarında bağırıyorlar, o yüzden saldırganlaşıyorlar, o yüzden suçluluk psikolojisiyle konuşuyorlar.' dedi.

Güç, sahada yurttaşlardan aldıkları geri bildirimin net olduğunu ifade ederek konuşmasını şu sözlerle noktaladı: 'Bugün sokakta, pazarda, mahallede gördüğümüz çok açık bir şey var: Bu değişimi biz değil, halk istiyor. İnsanlar artık kavga dilinden bıkmış durumda. Bağıran siyasetçi değil, sorun çözen kadrolar görmek istiyor. Sofrasına dokunan, hayatını kolaylaştıran, çocuğunun geleceğini düşünen bir anlayış istiyor. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak, adaleti tesis edecek, emeği koruyacak, üreteni destekleyecek kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Sosyal desteklerden kreşlere, aşevlerinden kent lokantalarına, kent marketlerden kent kasaplara kadar halkı ayakta tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur. Halkımız artık kararını vermiş durumda. O sandık gelecek ve o sandık geldiğinde bu ülkenin makûs kaderi değişecek. Biz buna inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkeye, bu ülkenin onurlu ve temiz insanlarına güveniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, Türkiye yeniden kalkınacaktır.'

Özgür Karabat: 'Bu açılış yoksulluğun fotoğrafıdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Kent Kasap açılışında yaptığı konuşmada, Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal projelerin yalnızca yerel bir hizmet değil, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tablonun açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren Bornova'da yaptığı incelemelere değinerek konuşmasına başlayan Karabat, 'Bugün sabah Bornova sınırlarına girdiğimiz andan itibaren, kentini seven, kentiyle heyecanlanan, neyi nereye yapacağını bilen ve buna yürekten inanan bir belediye başkanıyla birlikte yolculuk ettik. Sayın Başkanımız gittiğimiz her noktada 'Buraya şunu düşündük, şuraya bunu yaptık, burada bunu hayata geçirdik' diyerek kentiyle gurur duyduğunu gösterdi. Bu özgüven ve bu heyecan, halkçı belediyeciliğin en somut göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Sosyal projeleri övgü

Bornova Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projelerini tek tek sıralayan Karabat, bu projelerin aynı zamanda ülkedeki derin yoksulluğa işaret ettiğini vurgulayarak, 'Bugün burada Kent Bostanı'nı gördük, Kent Marketi, Kent Lokantası'nı gezdik ve şimdi Kent Kasap'ın açılışındayız. Saydığımız her bir proje aslında çok acı bir gerçeğe işaret ediyor. Ülkede yoksulluğun geldiği boyut o kadar arttı ki, merkezi iktidar bu tabloya karşı duyarsız kalmayı tercih etti. Açlık sınırının altında belirlenen asgari ücreti vicdanına sığdıran, emekliye 20 bin lirayı reva gören bir anlayışla karşı karşıyayız.' diye konuştu.

Karabat, CHP'li belediyelerin yaptıklarının bir lütuf değil, yurttaşın en temel hakkı olduğunu özellikle belirterek, 'Bizim burada yaptığımız işler kimseye bir lütuf değildir. Bunlar bu kentin, bu ülkenin insanlarının hakkıdır. Gönül isterdi ki hükümet vatandaşın refahını yükseltsin, gelir düzeyini artırın ve CHP'li belediyeler insanları doyurmaya değil, insanları tatile göndermeye, kültürle, sanatla, sporla buluşturmaya odaklansın. Ama ne yazık ki öyle bir yönetim anlayışı var ki, insanları açlığa mahkûm etmiş durumda.' dedi.