Kılıçdaroğlu'ndan canlı: Başörtüsü Yasağını kaldıran bu kardeşiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya'da yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesiyle ilgili, "Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış başörtü meselesini yeniden açtı. Biz hazırlıkları yaptık, Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" açıklamalarında bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU: VAR MI SENDE O CESARET?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu "Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü çıkışı: Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRAN BU KARDEŞİNİZDİR"

Bu polemiğin ardından Sivas'ta Kanal 58'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü meselesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Gücü elinde tutan irade, bir başkasına zarar vermişse o zararını görmesi, bilmesi ve gerekirse artık helalleşelim demesi lazım. Başörtüsü dolayısıyla, gittim bu ailelerle de konuştum. Birisi anlatırken ağladı, nasıl haksızlık yapıldığını, nelerin yapıldığını anlattı. Bunu yapan kim? Devlet. Başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir. Bunu propaganda aracı olarak hiç kullanmadım. Kadının kılık kıyafetiyle siyasetçi uğraşmaz. Kadın istediği gibi giyinir. Siyasetçinin ne işi var burada?" dedi.

"BU YASA ÇIKMASIN DİYE ÇAMURA YATIYORLAR"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki anayasayı değiştirelim, aileyi koruyacakmışız. Bu yasa çıkmasın diye çamura yatıyorlar. Zaten aile korunuyor. Aile toplumun temel taşıdır. Sırf bunu referanduma götüreceğiz falan filan... Orban'la aynı yolda gidersek acaba bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyor. Ama Bay Kemal bunu yemez. Bizim samimiyetimize inanıyorlar. Her kadın güzel görünmek ister, ben ona niye müdahale edeyim? Ne hakkım var" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN 50 SORU SORSUN, BEN 1 SORU SORAYIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TV'ye tartışmaya davet etmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "Siyasetin görevi bu bereketli topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Derin yoksulluk var. Beyefendi oturmuş gel efendim şunu yapalım bunu yapalım. Kendisine söyledim. Yüreğin yetiyorsa TV'de çıkarsın karşıma dedim. O 50 soru sorsun, ben 1 soru sorayım. Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Benim çocuklarımın ne iş yaptığını kimse bilmez. Tek hedefim herkes huzur içinde yaşası" dedi.