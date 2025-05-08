Sivas'ta kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde lisede 9’uncu sınıfta eğitim gören bir kız öğrencinin yaşadığı şiddet olayını, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, TBMM gündemine getirdi.ANKARA (İGFA) - Sivas'ta kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde lisede 9’uncu sınıfta eğitim gören E.T’nin, hem okulundan, hem dışardan gelen yaşıtları tarafından sınıfın ortasında darp edilmesi, TBMM gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, şiddet olaylarındaki artışa dikkat çekerek,Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluklarını hatırlattı ve Bakan Yusuf Tekin’e 10 kritik soru sordu.

Sivas'ta yaşanan ve E.T’nindarbelmesine ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayımlanmasıyla birlikte büyük bir infial oluştu. Birçok veli, çocuklarını okula göndermekten endişe duyduklarını dile getirirken, olayın sorumluların bir an önce hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Yaklaşık iki aydır sürdüğü belirtilen ve okulun idarecileri ile öğretmenlerin de duyarsız kaldığı iddia edilen olay TBMM gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Bakan Tekin’e sorduğu 10 soru şöyle:

Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda, hukuka uygun olmayan tutum ve davranışları olduğu ifade edilen okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında açılan soruşturma bitene kadar, görevden el çektirme tedbirinin uygulanmamasının gerekçesi nedir?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle bu olayla ilgili açılan soruşturmanın akıbeti nedir? Görevden alınan ve/veya uzaklaştırılan yönetici bulunmakta mıdır?

2024/2025 eğitim-öğretim döneminde, özelde Sivas gösterilmek üzere ülkemiz genelinde kaç okulda kaç şiddet vakası yaşanmıştır?

Bu olaylarda yaralanan ve hayatını kaybeden öğrenci bulunmakta mıdır, sayısı kaçtır?

Bu vakalar dolayısıyla görevden alınan ve/veya uzaklaştırılan yönetici, öğretmen var mıdır, sayısı kaçtır?

Ülkemiz genelinde kaç okulda, kaç güvenlik personeli istihdam edilmektedir?

2021 yılında gerçekleştirilen 20. Milli Eğitim Şurası’nda “Eğitim kurumlarına uzman kütüphaneci, sağlık personeli (hemşire), teknik eleman, temizlik ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir” kararı alınmış olmasına karşın bu kararın hayata tam olarak hayata geçirilememiş olmasının gerekçesi nedir? Sorumluları kimlerdir?

Okullarımızın güvenliği için bakanlığınızda ayrılan özel bir bütçe var mıdır? Var ise ne kadardır? Ülkemiz genelindeki tüm okullarda güvenlik personeli istihdamı için ayrılması gereken bütçe ne kadardır?

Şiddet kültürünün yaygınlaşmaması, öğrencilerin şiddet ikliminin dışında tutulmaları için okul, bina ve kampüslerde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılması adına yaptığınız, yapacağınız çalışmalar var mıdır? Var ise içerikleri nelerdir?

Tüm okulları kapsayacak şekilde öğrencilerimizin dengeli ve sağlıklı beslenmeleri amacıyla sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerinin karşılanması yönünde herhangi bir çalışma yapılması bakanlığınızın gündeminde midir, olacak mıdır?