Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirdiği entegre atık yönetimi uygulamalarıyla atıkları enerjiye, tarımsal üretime ve ekonomiye kazandırırken, çevre yatırımlarıyla sürdürülebilir şehircilik alanında dikkat çeken çalışmalara imza atıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Çevreci yatırım ve projeleriyle kaynakların verimli kullanımını esas alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, atık yönetiminden yenilenebilir enerji üretimine, geri dönüşümden atıksu arıtımına kadar birçok alanda yürüttüğü uygulamalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi başta olmak üzere entegre çevre yatırımlarıyla atıkları ekonomik değere dönüştüren örnek bir yönetim modeli uyguluyor.

2,7 Milyon Ton Atık Bertaraf Edildi, 299 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretildi

2019 yılından günümüze kadar Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde toplam 2 milyon 700 bin ton atık çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edildi. Depolama sahasında oluşan biyogazdan ise 299 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek hem enerji ihtiyacına katkı sağlandı hem de sera gazı emisyonlarının azaltılmasına destek verildi.

Atığın Enerjisi Serada Üretime Dönüştü

Büyükşehir Belediyesi, enerji üretim tesisinde ortaya çıkan atık ısıyı da değerlendirdi. Tesisin soğutma suyundan elde edilen enerjiyle 11 bin metrekarelik modern sera ısıtılırken, bugüne kadar 3 bin 500 ton domates üretimi gerçekleştirildi. Böylece atık yönetimi ile tarımsal üretim aynı sistem içerisinde buluşturuldu.

Park ve Bahçe Atıkları Komposta Dönüşüyor

Kompleks bünyesindeki kompost üretim ünitesinde park ve bahçelerden toplanan yeşil atıklar değerlendirilerek 1.900 ton kompost üretildi. Elde edilen organik gübre yeniden park ve yeşil alanlarda kullanılarak doğal döngü desteklenirken, kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına da katkı sağlandı.

Tıbbi Atıklar Güvenli Şekilde Bertaraf Edildi

Şehir genelindeki tüm sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 15 milyon 200 bin kilogram tıbbi atık, çevre ve insan sağlığına uygun şekilde sterilize edilerek güvenli biçimde bertaraf edildi. Böylece enfeksiyon riski taşıyan atıkların doğaya karışmasının önüne geçildi.

Hafriyat Yönetiminde Dijital Takip Dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında uygulamaya aldığı Hafriyat Yönetim Sistemi, kentte hafriyat süreçlerinin planlı şekilde yürütülmesini sağladı. Üç ayrı sahada toplam 2 milyon 300 bin metreküp hafriyatın bertarafı ve yeniden kullanımı gerçekleştirilirken, kaçak dökümlerin önlenmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik önemli bir altyapı oluşturuldu.

Geri Dönüşüm ve ATY Üretimi Aynı Tesiste

Büyükşehir Belediyesi'nin mekanik ayrıştırma tesisinde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme ile 200 ton Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Saatte 60 ton, günlük ise 1.200 ton evsel atık işleme kapasitesine sahip tesis, sıfır atık yaklaşımına önemli katkı sunuyor.

Hava Kalitesine Destek

Kent genelinde hava kalitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin adet kombi dağıtımı gerçekleştirildi. Uygulama ile daha verimli ve çevreci ısınma sistemlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

KASKİ'den Atıksu Yönetiminde Güçlü Altyapı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren 33 Atıksu Arıtma Tesisi ile 49 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde toplam 482 milyon metreküp atıksuyu arıtarak çevrenin korunmasına katkı sağladı.

Arıtma tesislerinde oluşan çamurların değerlendirilmesiyle 38 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Böylece atıksu arıtma süreci de enerji üretimiyle entegre edilerek kaynak verimliliği artırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, entegre atık yönetimi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, su yönetimi ve çevre altyapısını kapsayan yatırımlarıyla doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, çevre odaklı belediyecilik anlayışını yeni projelerle geliştirmeye devam ediyor.

*