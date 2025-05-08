Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan hurda araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma başlattı. 37 araç, makine, alet ve metal malzemeler ile birlikte yaklaşık 350 ton hurda, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Hurda İşletme Müdürlüğü’ne devrediliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla önemli bir adım attı.

Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan, kullanım ömrünü tamamlamış araçlar ile çeşitli makine ve metal ekipmanlar, hurdaya ayrılarak MKE Hurda İşletme Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Bu sayede hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor hem de hurda malzemeler ekonomiye kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Turgay Çetin, “Büyükşehir Belediye’mizin hurda vasfındaki araçları, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Hurda İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu işlem, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında oluşturulan komisyon üyelerinin raporları doğrultusunda, taşıt muayene kontrol raporları tanzim edilerek; araçların ekonomik ömrünü doldurması ve yıpranmış olması sebebiyle gerçekleştirildi. Bunun yanında, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 27. maddesi kapsamında Belediyemiz birimlerinin kullandığı makine, alet ve metal malzemelerin de hurda işlemleri yapıldı. Toplamda 37 araç ile birlikte yaklaşık 350 ton hurda malzeme MKE’ye teslim edildi” ifadelerini kullandı.