Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle kişisel sağlık verilerine erişim koşulları netleştirilirken, e-Nabız güvenlik tercihleri ve velayet hakkı çerçevesinde erişim düzenlemeleri güncellendi. Yönetmelikle özellikle çocukların, engelli bireylerin ve e-Nabız kullanıcılarının sağlık verilerine erişim süreçleri netleşti.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler içeren yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımladı. Yeni düzenleme, sağlık verilerine erişim, güvenlik ayarları ve velayet haklarıyla ilgili önemli yenilikler getiriyor.

Yönetmelik değişikliğine göre, kişilerin sağlık verilerine erişim artık Kanun'daki işleme şartlarıyla sınırlandırılıyor.

Kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi veya sağlık hizmeti aldığı hekimler, ilgili hizmet tamamlanana kadar sağlık verilerine erişebilecek.

Acil servis üzerinden giriş yapan kişiler için, sağlık verilerine sadece ilgili acil serviste görevli hekimler erişebilecek.

e-Nabız güvenlik ayarı tercihinde bulunan kişiler için veriler, kendi belirledikleri güvenlik ayarları çerçevesinde görüntülenebilecek. Ancak, bu durum sağlık hizmetinde aksaklığa yol açarsa Bakanlık sorumlu tutulamayacak.

VELAYET VE BAKIM VEREN KİŞİLER KAPSAMINA NETLİK

Çocuğun velisi veya vasisi ile bakım ve gözetimden sorumlu kişiler, çocukla ilgili sağlık verilerine erişebilecek.

Boşanma sürecinde velayet hakkı tedbiren verilmiş taraf, çocuğun sağlık verilerine erişebilecek; boşanmanın gerçekleşmesi durumunda ise velayet hakkı üzerine bırakılan taraf bu yetkiyi sürdürecek.

Velayet hakkı olmayan ebeveynler, Genel Müdürlük aracılığıyla çocukla ilgili sağlık verilerinin sınırlı ve anonimleştirilmiş versiyonuna ulaşabilecek.

Engelli raporu bulunan kişilerin sağlık verilerine, bakım veren kişiler tarafından da erişim sağlanabilecek.

E-NABIZ GÜVENLİK AYARLARI VE İSTİSNALAR

Tutukluluk veya hükümlülük gibi durumlarda, kişi güvenlik koduna ulaşamayacak olsa bile aile hekimi ve muayene olduğu hekimler sağlık verilerine erişebilecek. Bu haller sona erdiğinde kişi yeniden güvenlik tercihlerini belirleyebilecek.

Bu arada yönetmelikteki bazı süreler uzatıldı ve yetki iptalleri yerine disiplin süreçleri öngörüldü.

Sağlık verilerine erişim ve işlem yetkileri, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan kurallar çerçevesinde düzenlenecek.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ve hükümlerinin uygulanmasından Sağlık Bakanı sorumlu olacak.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz