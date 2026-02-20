AFAD ekipleri, Sivas'ta düzenlenen eğitim ve tatbikatlarla olası çığ ve telesiyej kazalarına karşı müdahale kabiliyetini güçlendirdi; arama, kurtarma ve ekip koordinasyonu uygulamalı olarak test edildi.

SİVAS (İGFA) - Sivas'ta AFAD ekipleri, olası afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla 'Çığda Arama Kurtarma ve Telesiyejde Kurtarma' eğitim ve tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

Program, ekipler arasında iletişimi ve koordinasyonu artırmayı, hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamayı ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevlerin eksiksiz yerine getirilmesini hedefledi.

Eğitim kapsamında çığ oluşum süreçleri, arazi ve risk analizi, güvenli intikal teknikleri, çığda arama yöntemleri, cihaz kullanımı, kazazede erişim teknikleri, olay yeri yönetimi, ekip koordinasyonu, çığda ilk yardım ve telesiyejde kurtarma konularında teorik ve uygulamalı dersler verildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen eğitimlerde, öğrenilen bilgiler sahada tatbikatla pekiştirildi.

Tatbikat senaryosunda, çığ düşmesi sonucu birden fazla kazazedenin kar altında kaldığı ve telesiyejde birkaç vatandaşın mahsur kaldığı varsayıldı. Ekipler, olay bölgesine güvenli şekilde sevk edildi, kazazedelerin tespiti, kurtarılması ve sağlık birimlerine teslimi adım adım uygulandı.