Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen eğitim programında, kamu kurumlarının basın birimleri ile yerel basın çalışanları, haber fotoğrafçılığı, dijital habercilik ve etik ilkeler konusunda bilgilendirildi.

OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Hasan Ersoy Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim programına, İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, Osmaniye Valiliği İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü Osman Turunç, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ve Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir'in yanı sıra, kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler birimlerinde görevli personel ile yerel basın mensupları katıldı.

Programın açılışında konuşan Mustafa Yalınız, görsel anlatımın haberlerdeki önemine ve yapay zekâ çağında haberciliğin dönüşümüne değindi. Yalınız, haber fotoğrafçılığında doğruluk ve etik sorumluluğun temel ilke olduğunu vurguladı.

OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy ise bilgi ve iletişimin günümüzdeki önemine dikkat çekerek, kamu kurumlarının basın birimlerinin devlet ile millet arasında köprü işlevi gördüğünü, yerel basının ise şehrin gözü, kulağı ve sesi olduğunu ifade etti. Aksoy, bu tür eğitim programlarının doğru bilgi akışını güçlendireceğini ve Osmaniye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Programın ilk oturumunda Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Hacı Mehmet Acar, 'Kadrajda Sanat, Haberde Gerçek: Haber Fotoğrafçılığına Sanatsal Bir Yaklaşım' başlıklı eğitim verdi. Katılımcılar, haberin etkisini artıran görsel anlatımın teknik ve etik boyutları, fotoğrafçılığın temel ilkeleri, kompozisyon kuralları ve estetik yaklaşım konularında bilgilendirildi.

İkinci oturumda ise Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Bulut, dijital habercilikte sık yapılan hatalar ve içerik üretiminde dikkat edilmesi gereken etik ve doğruluk ilkelerini ele aldı.

Eğitim programı, katılımcıların mesleki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı, yapay zekâ destekli medya ortamında doğru, etik ve güvenilir habercilik anlayışını güçlendirmeyi hedefledi. Programın sonunda eğitmenlere plaket takdim edilirken, Osmaniye'ye ait coğrafi işaretli yöresel ürünlerden oluşan hediyeler de sunuldu ve katılımcılar sertifikalarını aldı.