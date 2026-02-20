Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kent Konseyi işbirliği ile özel gereksinimli bireyler için e-KPSS hazırlık eğitim programları düzenleniyor. Her hafta perşembe günü devam edecek olan programda gönüllü öğretmenler tarafından çeşitli dersler öğretilecek.

BALIKESİR(İGFA) - Balıkesir Kent Konseyi, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor.

Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi tarafından hayata geçirilen programa 18 yaşını dolduran bütün özel gereksinimli bireyler katılım sağlayabilecek.

KAMU İSTİHDAMINA DESTEK ARTACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi tarafından gerçekleştirilecek olan program, toplumsal eşitlik ve fırsat adaleti anlayışı doğrultusunda, özel gereksinimli bireylerin kamu istihdamına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçiriliyor.

Eğitim Çalışma Grubu iş birliğiyle başlatılan e-KPSS hazırlık destek programında; matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve rehberlik alanlarında gönüllü destek sağlanması hedefleniyor.

Gönüllü öğretmenlerin katkılarıyla gerçekleşen program kapsamında amaç bilgiye erişimi desteklemek, adayların sınav sürecine daha donanımlı ve özgüvenli şekilde hazırlanmasına katkı sunmak ve birlikte başarı hikâyeleri yazmak olarak görülüyor.