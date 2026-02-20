Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü verilerine göre, halk kütüphanelerine üye sayısı 2021'de 4,9 milyon iken, 2025 yılı sonunda 7,17 milyona yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, halk kütüphanelerine üye sayısında önemli bir artış kaydedildiğini açıkladı.

2021 yılında 4 milyon 898 bin 744 olan üye sayısı, 2025 yılı sonu itibarıyla 7 milyon 172 bin 216'ya ulaştı.

Genel Müdürlük yetkilileri, söz konusu artışı kütüphanelerin erişilebilir, kapsayıcı ve nitelikli hizmet anlayışına bağlayarak, bilgiye eşit erişim ilkesine uygun hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği etkinlikler, okuma programları ve üretken kültürel faaliyetlerle, sürdürülebilir kültür merkezleri olarak konumlandırılan kütüphane üyelerinin ayrıca çeşitli özel imkânlardan da faydalanabildiği bildirildi.