Hizmet içi eğitim programları kapsamında personelini bilinçlendirmeye ve olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirmeye devam eden Maltepe Belediyesi, 'Yangında Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı' düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yol Yapım Amirliği'nde yapıldı.

Eğitim programında uzman eğitmen Gökhan Tükek tarafından belediye personeline; yangının tanımı, çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler, yangın anında doğru hareket tarzı ve etkili müdahale yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca iş yerlerinde ya da farklı alanlarda meydana gelebilecek yangınlara karşı müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulmasının önemi vurgulandı. Katılımcılara yangın söndürme cihazları tanıtılarak doğru kullanım teknikleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından açık alanda kontrollü şekilde çıkarılan yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Belediye personeli, öğrendikleri teknikleri pratiğe dökerek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Tatbikat, çalışanların bilinçli ve koordineli müdahalesiyle başarıyla tamamlandı.

Maltepe Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hızlı ve etkili müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.