Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Artvin programı kapsamında Çoruh İlkokuluna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

ARTVİN (İGFA) - Artvin programı kapsamında Çoruh İlkokuluna uğrayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ederken, derslerine eşlik etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle samimi diyaloglar kuran Bakan Tekin, çocuklardan ailelerine selamlarını iletmelerini isteyerek; 'Bugün okula Yusuf amca diye birisi geldi, Cumhurbaşkanımızın selamını getirdi derseniz olur mu?' ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında bir öğrencinin Bakan Tekin'in ramazan ayını tebrik etmesi üzerine, Tekin de öğrencilerin Ramazanını kutlayarak karşılık verdi.

Öğrencilerle özel olarak ilgilenen Bakan Tekin, bir öğrencinin ders kapsamında deftere yazdığı 'Bayrağımızın zemini kırmızıdır, üzerinde beyaz ay ve yıldız vardır. Millî marşımız İstiklal Marşı'dır.' satırlarını okumasının ardından öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Bakan Tekin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğretmenlerin görüşlerini dinledi.

Ziyaret, okul bahçesinde çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.